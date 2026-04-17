県内最大のきゅうりの産地・新潟市南区でブランドきゅうり「しろね きゅうり王子」の出荷が始まっています。新潟市南区の白根地区では56軒の農家がきゅうりを生産しています。長澤 清さんのハウスでも丹精込めて育てたきゅうりを1本ずつ丁寧に収穫していました。白根地区のきゅうりは朝採りで出荷され、形や色、曲がりの程度などで一定の規格を満たしたものがブランドの「しろね きゅうり王子」になります。【きゅうり農家長澤清