Appleは、ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」に追加される新ラインアップを発表した。5月7日から、「Nick Jr. Replay!」など計4タイトルが追加される。 5月7日配信予定の新タイトル 人気の子供向け番組のキャラクターが登場する、就学前の児童を対象とした知育ゲーム「Nick Jr. Replay!」が配信される。50種類以上のミニゲームを通じて算数、文字、アート、問題解