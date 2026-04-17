バスケットボールＢ２鹿児島レブナイズの最新情報をお届けする 「FRIDAYREBNISE」です。ホーム最終戦に向け藤本主将は「最後に勝って恩返しをしたい」と意気込みます。バスケットボールＢ２西地区４位の鹿児島レブナイズ。前節、首位の神戸に連敗したものの、ゲーム１ではゲインズ・ジュニア選手の劇的なスリーポイントで延長戦に持ち込みました。（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手