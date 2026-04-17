◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、パ・リーグトップを独走する７号ソロを放った。４回２死走者なし、西武先発・渡辺の初球１４９キロを逆方向へ打ち返した。右翼ブルペンに飛び込む７号ソロを「打ったのはストレートです。完璧。いい形でスイングすることができました」と振り返った。試合前すでに単独トップだったが、日本ハム・清宮幸、ソフトバンク近藤、山川の２