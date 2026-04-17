大ヒットドラマで人気を博し、現在は米国在住の女優が結婚２０年を報告した。日本時間１７日にインスタグラムで「２０ｔｈＷｅｄｄｉｎｇＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と伝えたのは、１９８６〜８７年放送の大ヒットドラマ「スケバン刑事３少女忍法帖伝奇」で浅香唯、大西結花とともに「風間三姉妹」を演じた中村由真。現在は５６歳。「気がつけば２０年経っていたというかんじでしょうか。ホントいろんなことがありました