阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）が１７日、評論家を務めるスポーツ報知と甲子園歴史館によるコラボ企画のトークショーを同館で開催。約１６０人のファンが来場した。球団初のリーグ連覇を狙うチームについて「上々のスタート。３番・森下、４番・佐藤がしっかりしているので崩れることはない」と評価した。また、４月１７日は、８５年の巨人戦（甲子園）でバース、掛布、岡田が記録したバックスクリーン３連発の記念日で、現