学校法人九州国際大学は１７日、今春のセンバツに出場した九州国際大付（福岡）の元野球部員が複数のチームメートから継続的ないじめを受けたほか、２月に暴行を受けて負傷し転校を余儀なくされたとして、学校側と監督を提訴したことに関し、公式ホームページで「付属高等学校野球部に関する件について（第２報）」と題した声明を発表した。訴状によると、元野球部員は入学した２０２４年以降、複数の部員から飲み物を無断で持