ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「博多うまかショップ」では、ＪＡ福岡京築管内で生産されるスイートコーン「京築の恵み」の予約販売を１７日から開始した。ＪＡ福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」は、生でも食べられるほどの強い甘みと、みずみずしくシャキッとした食感が特長。糖度が高まる早朝に収穫した朝採りのスイートコーンを収穫当日に出荷し、鮮度を保つために全量クール便で発送