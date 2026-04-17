◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）ヤクルト・ウォルターズ投手が２回２／３で降板した。移籍後初登板となった右腕は立ち上がりから制球を乱した。初回１死後、死球に連打を許して満塁のピンチを招くと、大城に四球を与えて先制点を献上。丸の二ゴロの間に１点を追加されると、２死二、三塁で増田陸に左前へ２点適時打を浴びて４点を失った。最速１５５キロの速球、スイーパーには威力があったものの、３回