「阪神−中日」（１７日、甲子園球場）阪神の村上頌樹投手が２死満塁の好機で打席に立ち、粘りを見せたが空振り三振に倒れた。１点ビハインドの四回に先頭の佐藤輝が四球で出塁。２死一塁から坂本が１５打席ぶりの安打となる二塁打で、二、三塁と好機を広げた。小幡は申告敬遠で２死満塁。ここで村上が打席に向かった。３球でカウント１−２と追い込まれたが、際どい球を見逃したり、ファウルにしたりと粘った。フルカウン