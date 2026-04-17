京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。この一連の事件をめぐっては情報に触れることで、どこかやり場のない気持ちになる人もいらっしゃるかと思います。特に子供たちに対して親や周りの大人がどのように寄り添うべきなのか、児童心理司・山脇由貴子さんに伺いました。一連の事件の取材で、子供が「怖い」という言葉を口にしているという声もありました。山脇さんによると、子供によっては今回の事件を自分自身