◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１７日・マツダスタジアム）広島・岡本駿投手が５回９２球で５安打１失点と粘ったが、同点でマウンドを降り、先発初勝利はお預けとなった。初回に１死一、二塁から宮崎に三塁線を破る先制二塁打を浴びた。初回、２回にそれぞれ２四球を与え、２回は２死一、三塁のピンチを背負ったが、追加点は与えなかった。５回の打席で代打を送られた。ルーキーイヤーの昨季は中継ぎで４１試合に登