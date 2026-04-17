◇ファーム・リーグ阪神2―0広島（2026年4月17日SGL尼崎）阪神は17日のファーム・リーグで、広島を2―0で下した。先発の門別は7回4安打無失点と快投。走者を背負いながらも、4併殺を奪うなど粘りを見せた。また、ドラフト1位・立石正広内野手（22）は「5番・左翼」で先発出場。5回先頭で左手首関節炎から復帰後初安打を放った。以下は平田2軍監督の一問一答。――門別は走者を背負っても、落ち着いていた「落