俳優の綾瀬はるかが１７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の初日舞台あいさつに共演者らと出席した。綾瀬は、デコルテがまぶしい黒のドレス姿で登場。極上の美しさを放ち会場を魅了した。イベントでは、「みなさんにとってこの作品がラブレターになるように」とあいさつした。