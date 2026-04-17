女優仲島有彩（20）がこのほど、都内で、動画配信サービスFODの主演ドラマ「転校生ナノ」（4月24日配信スタート）の完成披露試写会に出席した。突然やってきた謎の転校生ナノが、人の弱さや本音を見抜くことで、周囲を追い詰めていく学園ミステリースリラー。堤幸彦監督、熊切和嘉監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督が全6話をオムニバス形式で手がけた。女優デビューとなる仲島は「こういった場所に立つのが初めてなので、今