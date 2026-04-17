ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１７日、予選３日目が行われた。内山七海（２９＝福岡）は前半５Ｒ、３コースからまくり差しを決め１着。後半９Ｒのイン戦はコンマ０８の好スタートから先マイ完勝。「足は新品リング１本を交換したことでマシになった。乗りやすく感じる」と舟足に手応えを感じ取る。昨年１１月以降の勝率は６・１５。２０２６年後期は初のＡ級昇格が見えてきた。「現