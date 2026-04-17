タレントの長嶋一茂が、１７日放送の「ザワつく！金曜日」（テレビ朝日系）で、ＬＩＮＥの書き方について語った。長嶋には?教訓?があるという。きっかけは小学生の頃にした交換日記だ。「最初はすごくイイ感じで２ページとか書いちゃう。でも文章嫌いだから、だんだん短くなっちゃった」という。その内容も「先生に怒られる、廊下に立たされる」などと書いていたため、「（自分で）俺がバカだってことをずっと言ってたんだ