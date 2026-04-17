タレントで弁護士の越水遥が１７日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件についてコメントした。結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が１６日、京都府警に逮捕された。捜査１課によると、同容疑者は３月２３日朝から今月１３日夕方ごろまでの間に、南丹市園部町の山林などに結希さんの遺体を運んで隠し遺棄した疑い。捜査の中で