スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さん（３３）が１７日、都内で開催された「ＪａｐａｎＳｐｏｒｔｓＷｅｅｋ２０２６」でＫＯＴＯＮＡ社のトークイベントに参加。元アスリートの視点からＳＮＳの活用法などについて語った。高木さんは２月のミラノ・コルティナ五輪で現地入りし、テレビ中継の解説で活躍。大会後にインスタグラムのフォロワーが約４万人も増え、現在１９・５万人に達している。