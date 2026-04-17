京都府警は１７日、京都府南丹市に住む小学生・安達結希さん（１１）の死体遺棄事件を巡って、父親の安達優季容疑者（３７）のものと思われる車を１台を押収し、南丹警察署に移動させた。車は黒っぽい色の「トヨタカローラ」のセダンタイプ。車のカギや車載されていたドライブレコーダなどをまとめて押収したという。同署は２３日朝、防犯カメラに映っていたのは「この車とみている。（優季容疑者は）『結希くんを乗せた』