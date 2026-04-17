元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花(31)が17日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。お相手は台湾出身で、国際結婚となることを明かした。2026年は、かつてアイドルとして高い人気を誇った芸能人の結婚報告が相次いでいる。和田は「台湾で婚姻しました」とし、その理由について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できること