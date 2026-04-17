◇体操・全日本個人総合選手権第2日（2026年4月17日群馬・高崎アリーナ）10月の世界選手権（オランダ）の選考を兼ねて男子予選が行われ、東京五輪2冠の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が6種目合計85・582点で首位に立った。平行棒、鉄棒で全体2位の高得点をマークするなど、6連覇に向けて好発進した。「予選は変な緊張感がある」と振り返った橋本は「久しぶりに予選を終えて良い演技ができた。最初は耐えての