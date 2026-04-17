俳優の細田佳央太（24）、菅田将暉（33）が17日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』初日舞台あいさつに登場。細田が菅田とのご飯を断ってしまったことへの後悔を明かした。【動画】菅田将暉、細田佳央太からご飯の誘いを断られ落ち込む？ともにボクサーの役作りで、一緒にボクシングの練習をしていたという2人。練習後に菅田から細田を食事に誘ったことがあったそうだが、細田は実母とのご飯に行く予定があ