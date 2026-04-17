お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武(64)が17日放送のTBS「それSnowManにやらせて下さい3時間SP」（後7・00）に出演。実家の自転車店「木梨サイクル」で「一番いいお客さんなのよ」という俳優を明かした。木梨は俳優の生田斗真（41）とともにサプライズゲストとして登場。「SnowMan」の深澤辰哉から「接点はいつぐらいから？」と聞かれた生田は「ずいぶん…とんねるずの番組に出してもらったのが初めてだと思うんですけ