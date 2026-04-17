海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が１７日、台湾海峡を通過した。台湾有事を巡る昨年１１月の高市首相の国会答弁に中国が反発して以降、海自艦が台湾海峡を通過するのは初めて。日中関係の改善に向けて中国との対話を模索しつつ、国際法上の「航行の自由」を重視する立場に揺るぎがないことを示す狙いがある。複数の政府関係者が明らかにした。海自艦艇による台湾海峡通過は、２０２４年９月、２５年２月、同年６月に続いて通算
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