13日夜、浙江省寧波市の舟山港梅山港区4号バースから、コンテナ船「マースク・キンロス」がゆっくりと出港した。これにより、中国のニッケル水素電池エネルギー貯蔵ラックが初めて海外市場へと送り出された。中国税関総署が発表した最新のデータによると、2026年第1四半期（1-3月）に中国の電気自動車（EV）、リチウム電池、風力発電ユニット・関連部品などのグリーン製品の輸出額は、EVが前年同期比で77．5％増加し、リチウム電池