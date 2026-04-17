Esther Kim氏がデザインした韓国発のキャラクター“エスターバニー”の初となる常設店「Esther Bunny Lovely Store」が、4月24日（金）から、東京・表参道にある東急プラザ表参道 オモカド 4階「キデイランド オモカド店」内にオープンする。【写真】スタッフ風バニーがかわいい！限定アイテム一覧■“ビッグバニー”がお出迎え今回オープンする「Esther Bunny Lovely Store」は、エスターバニーが大切にしている“Love myse