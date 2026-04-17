来年春の統一地方選に向けて、参政党県連は１７日に会見を開き、県議選と市町村議選の「重点選挙区」を発表しました。 発表によりますと県連は、来年春の統一地方選で最低でも１９人の候補者を擁立する方針です。重点選挙区として、県議選では、前橋、高崎、伊勢崎、太田の４選挙区、市町村議選では高崎、桐生、太田、沼田など１２市町村を設定しました。 このうち、県議選高崎市区には、熊井戸その子県連会長が立候補すること