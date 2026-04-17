沼田市の玉原高原では、雪の中で熟成された名物の「雪んこりんご」約２万５０００個の掘り出し作業が１７日、行われました。 掘り出し作業は、沼田市りんご組合の組合員ら約２０人で行われました。「雪んこりんご」は、冬から春まで雪の中にリンゴを埋めて約３カ月熟成させたものです。 湿度や温度が一定になる雪の中は天然の冷蔵庫となり、みずみずしさしさが保たれながらも酸味が抜け、甘いリンゴになるということです。