本格的な観光シーズンを前に、沼田市利根町にある吹割の滝で「滝開き」と、観光客の安全を祈る祈願祭が行われました。 国指定の天然記念物「吹割の滝」は、高さ７メートル、幅は３０メートルあり、「東洋のナイアガラ」とも呼ばれています。 滝開きと安全祈願祭は、冬季閉鎖していた遊歩道が開通されるこの時期に毎年行われていて、沼田市や片品村の関係者など約６０人が出席しました。１７日は、神事の後に