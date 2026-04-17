気象庁は１７日、最高気温が４０℃以上の日の名称を「酷暑日」と決めたと発表しました。 気象庁は、最高気温が２５℃以上の日を「夏日」、３０℃以上の日を「真夏日」、３５℃以上の日を「猛暑日」ととしていますが、近年、命に関わる暑さの日が頻発していることから、４０℃以上の日に名称をつけようとアンケートを行っていました。 総回答数は４７万あまりで、１３の候補のうち、「酷暑日」は２０万以上ともっとも多く