レアル・マドリーのフランス代表MFエドゥアルド・カマビンガが、反省を口にした。マドリーは現地４月15日、チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。先週の第１レグを１−２で落としていたなか、この試合にも３−４で敗れ、２戦合計４−６で敗退となった。この一戦で61分から途中出場したカマビンガは、投入から数分後にイエローカードを貰うと、３−２（２