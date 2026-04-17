ブンデスリーガ２（ドイツ２部）のプロイセン・ミュンスターに所属する山田新の現状を海外メディアが伝えている。昨年夏、昨2025年夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍。グラスゴーでは主に途中出場でほとんど出番が与えられず、公式戦11試合でノーゴール。今年１月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した。スコットランドメディア『The Celtic Star』は「セルティックからレンタル移籍中のストライカー、山