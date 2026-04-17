１７日午前１１時、サンフレッチェ広島の初代総監督を務め８５歳で亡くなった今西和男さんの告別式が営まれました。 親族をはじめ、日本サッカー協会の関係者やサンフレッチェ広島のＯＢ、スタッフら約２２０人が参列。 「サッカー選手である前に良き社会人であれ」 この言葉を胸に指導を受けた教え子たちは祭壇の今西さんに向け意思を受け継ぐことを誓いました。 元サンフレッチェ広島社長 織田秀和さん「今