名古屋名物ういろうでおなじみの青柳総本家が4月17日、「スライムまんじゅう」を発売しました。人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のキャラクター・スライムに見立てたまんじゅうです。ゲーム会社と青柳総本家がコラボして発売された「スライムまんじゅう」、店には長い列ができました。自ら開発を担当した社長に誕生の経緯を聞くと…。青柳総本家の後藤稔貴社長：「代表的な『カエルまんじゅう』、おまんじゅ