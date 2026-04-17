世界が注目しているアメリカとイランの2回目の協議。トランプ大統領は今週末に行われる可能性があると話しました。一方、ローマ教皇との間では対立も続いています。■ローマ教皇、“異例”強い口調で批判「暴君たちによって荒廃…」日本時間16日、キリスト教カトリック教会のトップ、ローマ教皇が集会で語ったのは中東などで続く戦闘への懸念。ローマ教皇レオ14世「破壊するのは一瞬でも、再建は一生かかっても終わらないことがあ