◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーロッテ(17日、楽天モバイルパーク)楽天とロッテの初戦は、6回まで両チーム無得点の投手戦の展開となっています。楽天の先発・藤井聖投手は、初回を三者凡退に抑えると、2回には先頭のソト選手に2塁打を浴びるも後続を打ち取り無失点にしのぎます。さらに3回以降は2イニング連続で三者凡退。5回にはヒットと四球で無死1、2塁のピンチを招き、送りバントで3塁への進塁も許すも、後続を打ち取りました。さ