4月17日新潟市で新潟の伝統文化・古町芸妓の魅力を伝えるフォトコンテストの表彰式が行われました。 17日、新潟市中央区のNSTギャラリーで行われた『新潟古町芸妓撮影会・フォトコンテスト』の表彰式。 このコンテストは、新潟が誇る芸妓文化の魅力を未来に継承しようと毎年開催されているもので、撮影会は去年10月に新潟市の旧齋藤家別邸で開かれました。 応募総数194点の中から見事グランプリに輝いたのは、小山里美さ