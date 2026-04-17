新潟県長岡市神田地区の柿川にかかる宝田橋の架け替え工事が完了し、記念式典が開かれました。 老朽化により、2017年に架け替え事業が始まり、総事業費5億6000万円をかけ、今年1月、長さ26m・幅11mの新たな橋が完成しました。 【神田地区連合町内会岸田泉 会長】 「こちらのほうは幼稚園に行く橋、それから向こうのほうはおじいちゃん・おばあちゃんがお医者さんに行く橋。できあがって本当に喜んでいる」 宝田橋の名称は明