イスラエルとレバノンの10日間の停戦が日本時間の17日午前6時から始まった。アメリカとイランの停戦が成立した後も、イスラエルは「レバノンは停戦の対象外」として軍事作戦を続け、深刻な人道危機を引き起こしてきた。イランとの停戦が発表された数時間後の今月8日、イスラエルは首都ベイルートなどレバノン各地へ過去最大規模の攻撃を行い、レバノン当局によるとこの日だけで350人以上が死亡し、3月以降の累計の死者数は2200人近