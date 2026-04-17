◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年4月17日神宮）昨季は中日に所属したヤクルト・ウォルターズが移籍後初登板。巨人戦に先発したが、2回2/3で8安打4四死球7失点でKOされた。立ち上がりから制球が安定しなかった。初回1死でキャベッジに死球。ここから連打で1死満塁とされ、大城への押し出し四球で先制点を献上。さらに増田の左前への2点適時打などでいきなり4点を失った。3回も1死満塁から投手のウィットリーに押し出