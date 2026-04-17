◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の中日戦でよみうりテレビの中継ゲストを務めた。岡田顧問は1点を追う阪神の4回の攻撃について疑問を呈した。2死一塁から坂本が左翼線に二塁打して、二、三塁と一打逆転の場面を作ったが、「坂本は二塁に行かんでもええのに」と語った。「二、三塁になったら小幡は申告敬遠やんか。小幡にとっても一、三塁の方が打ちやすいはず