「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は広島に完封勝ちを収めた。先発の門別が７回４安打無失点と好投。打線は五回、「５番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位の立石正広内野手（22）＝創価大＝が安打を放つと、戸井も続き、長坂の適時打で先制。七回にも佐野の適時三塁打で追加点を挙げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−門別は走者を背負っても、落ち着いていた