16日、新潟市のパン屋で、男が20代の女性従業員を切りつけた事件。犯人確保の現場に居合わせた人は「警察の方が大きい声で、『包丁を下ろせ』と言うのが聞こえて、犯人が取り押さえられていた。（男は）抵抗していた」と当時の様子を振り返ります。その瞬間をとらえた写真を見ると、警察官たちが男を取り押さえていることがわかります。当時の様子について、現場となった店の店主は「オープン直後に入ってきた男が、店内の刃物を取