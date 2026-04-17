大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島がレジェンド・アスリートら「パスポートが必要な」ゴルフ場でのショットを公開した。豊ノ島は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「今日はゴルフ！さおりんしげウンパアスリートゴルフ！」と記し、レスリングで五輪３連覇の吉田沙保里さん、元サッカー選手でＹｏｕＴｕｂｅのサッカー系グループ「ＬＩＳＥＭ」で活動する重行拓也、人気インフルエンサーのウンパルンパ