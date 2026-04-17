◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム） レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、首位に立つサントリーの初優勝が決まった。東京ＧＢ相手に第１セットを２５―２１で取った時点で決まった。１位で上位６チームが進出するチャンピオンシップ（ＣＳ）に進出する。２位は大阪Ｂ。サントリーと大阪Ｂは、ホーム開催のＣＳ準決勝から登場する。首位のサントリーは、イタリア１部セリエＡ