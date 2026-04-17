【モデルプレス＝2026/04/17】元アンジュルムの和田彩花（31）が4月17日、自身のInstagramにて、台湾での婚姻を発表した。【写真】台湾人と結婚した31歳元アイドル、台湾家族とのお祝いパーティーショット◆和田彩花、台湾での婚姻発表和田は「ご報告」とし「台湾で婚姻しました」と発表。「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾で