ある動画がSNSで注目されています。千葉県の習志野市役所が“爆発”かと思えば、今度はゴミ処理施設が炎に包まれています。さらに、大量のゴミに職員たちが埋もれたり…。この映像は生成AIなどで作られたもの。しかも、公開したのは動画の舞台となっている習志野市役所です。なぜ自分たちの施設が破壊されるような映像を制作したのか、制作に携わった職員に聞きました。千葉県 習志野市役所 クリーン推進課・田中さん：実際の発火