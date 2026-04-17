俳優の成宮寛貴（43）が17日放送の日本テレビの新バラエティー番組「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜後7・00）で、地上波では約10年ぶりに演技を披露した。同番組は、嵐の二宮和也とお笑いコンビ「千鳥」のノブが初タッグを組み、世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。成宮は2002年に起きた瀋陽（しん