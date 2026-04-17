特許が切れた医薬品を同じ有効成分で安く製造販売するジェネリック医薬品は「くすりの富山」を支える柱となっていますが、メーカーの不祥事に端を発した供給不足がいまだに続いています。課題の解消に向け業界再編に取り組む富山の企業の動きを通して、ジェネリック医薬品の今を考えます。富山市にある、調剤薬局です。医師の処方せんに基づき薬を調剤し販売していますが…ふれあい薬局藤本美和子薬剤師「この抗生物